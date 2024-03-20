Штрафы за спам вырастут. Госдума поддержала проект

Госдума во втором чтении приняла проект, ужесточающий штрафы за спам-звонкиГосударственная Дума России приняла во втором чтении закон, направленный на ужесточение административного наказания за нежелательные рекламные сообщения, в частности, за продвижение кредитов или займов без четкого раскрытия информации об их полной стоимости.