Штрафы за спам вырастут. Госдума поддержала проект

Госдума во втором чтении приняла проект, ужесточающий штрафы за спам-звонкиГосударственная Дума России приняла во втором чтении закон, направленный на ужесточение административного наказания за нежелательные рекламные сообщения, в частности, за продвижение кредитов или займов без четкого раскрытия информации об их полной стоимости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии