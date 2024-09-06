БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Эпоха свободного Интернета подошла к концу

Эпоха свободного Интернета подошла к концу

Недавно председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции – это знаковая история, которая заложит будущее «нового Интернета», который будет жестко регулироваться.

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