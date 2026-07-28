Sky News: УЕФА обсудит бойкот чемпионата мира из-за планов ФИФА

Европейские страны, входящие в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), обсуждают возможность бойкота чемпионата мира по футболу, если президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино продолжит реализацию планов по продаже части ФИФА частным инвесторам, сообщил Sky News со ссылкой на источник 28 июля.