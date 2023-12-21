Неделя профессионального мастерства в государственном учреждении образования ´Детский сад №40 г. Бобруйска´ - это широкий спектр новых возможностей для всех категорий педагогических работников: трансляция педагогического опыта, знакомство коллег с различными методами и приемами работы с воспитанниками, демонстрация актуальных способов и форм органи .