Шэппс: РФ ядерной риторикой хочет заставить страны отказаться от помощи Украине

Российская Федерация своей ядерной риторикой хочет заставить страны отказаться от помощи Украине. С соответствующим утверждением, как информирует ТАСС, выступил руководитель министерства обороны Великобритании Грант Шэппс.
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