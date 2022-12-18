Давайте на секунду представим, что Ваш ребёнок, которому еще нет 18 лет, без спроса взял автомобиль и поехал на нём кататься по городу, не имея водительского удостоверения и попал в ДТП

Здравствуйте, дорогие читатели! На страницах своего блога я посвящаю ряд публикаций разбору дорожных и дорожных ситуаций с юридической и моральной точки зрения, и этот материал может помочь читателям найти ответы на вполне актуальные вопросы.
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