proavto21

62 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Кравченко
    Девушкам можно.Можно ли ездить з...
  • Z Muliphein
    Я топлес езжу. Как там у Бабеля: "...Шпоры на ее туфлях гремели, ажурные чулки были забрызганы грязью и убраны сеном,...Можно ли ездить з...
  • Sergey Ivanov
    Полностью одетый милиционЭр  привлекает больше внимания и может спровоцировать аварию.Можно ли ездить з...

Давайте на секунду представим, что Ваш ребёнок, которому еще нет 18 лет, без спроса взял автомобиль и поехал на нём кататься по городу, не имея водительского удостоверения и попал в ДТП

Давайте на секунду представим, что Ваш ребёнок, которому еще нет 18 лет, без спроса взял автомобиль и поехал на нём кататься по городу, не имея водительского удостоверения и попал в ДТП

﻿﻿Здравствуйте, дорогие читатели! На страницах своего блога я посвящаю ряд публикаций разбору дорожных и дорожных ситуаций с юридической и моральной точки зрения, и этот материал может помочь читателям найти ответы на вполне актуальные вопросы.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх