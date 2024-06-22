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ВС РФ нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины в ответ на атаки ВСУ

ВС РФ нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины в ответ на атаки ВСУ

ТАСС/Минобороны РФ В качестве ответа на попытки боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать российские объекты энергетики, в ночь на 22 июня армия России нанесла групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками, по энергетической инфраструктуре и военным объектам киевского режима.

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Комментарии
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Eduard
А в это время в США и Европе ржут,русские друг друга убивают,главное им халяву обещать!
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