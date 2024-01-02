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Общественная служба новостей

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Ярослав Нилов анонсировал повышение МРОТ в 2024 году

С 1 января следующего года МРОТ в России вновь будет повышен – в этот раз до 19242 рублей. Об этом в эфире Общественной службы новостей заявил глава Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

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