Актриса Анна Хилькевич рассказала, как совмещает съёмки и телеэфиры с воспитанием троих дочерей. В интервью Надежде Стрелец на канале «Стрелец-молодец» она объяснила, почему в её доме для нянь действуют жёсткие правила — в том числе категорический запрет целовать ребёнка.