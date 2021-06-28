Microsoft одобрила установку вируса в Windows

Программа сертификации драйверов от сторонних разработчиков в Windows предполагает, что все такое программное обеспечение проходит тщательные проверки на возможные уязвимости и "закладки", после чего его можно беспрепятственно устанавливать.
Программа сертификации драйверов от сторонних разработчиков в Windows предполагает, что все такое программное обеспечение проходит тщательные проверки на возможные уязвимости и "закладки", после чего его можно беспрепятственно устанавливать.
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