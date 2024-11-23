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Байден снова опозорился. На ужине в Белом доме произошёл конфуз

Байден снова опозорился. На ужине в Белом доме произошёл конфуз

Новый позор Байдена. Конфуз произошёл в Белом доме. Очередную оговорку слышал весь мир.Американский президент Джо Байден, который недавно разрешил Украине бить по России дальнобойными ракетами США, снова оконфузился.

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Комментарии
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Амара Карпова
Дьявол уже в своем мире😂
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15 час.
СК
Сергей Карабухин
Легче прикинуться идиотом-дурачком, чтоб только не нести ответственность за совершённые преступления перед человечеством. Кровавый – Джо....Наполеон, Гитлер, Зеленский, Байден, Нетаньяху, Макрон... Все понесут заслуженное наказание в истории человечества.....Никто не уйдёт от ответственности..... ..Скоро фашистского США не будет, скоро фашистской Британии – не будет, как и фашистской Франции – не будет, как и фашистской Германии – не будет, как и фашистской Польши – не будет, как и фашистского Евросоюза – не будет, как и фашистского НАТО – не будет. Да будет так!…..Аминь им всем!
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15 час.

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