Онлайн-встреча с белорусскими побратимами прошла в Лихославле

В День единения народов Беларуси и России, на базе библиотеки им. Владимира Соколова в Лихославле состоялась онлайн-встреча с представителями Ивацевичского района Брестской области — побратимом Лихославльского округа.
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