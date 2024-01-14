Чулпан Хаматова высказалась о своей эмиграции

Хаматова сообщила, что может вернуться в Россию Актриса считает, что русская публика ее примет. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Чулпан Хаматова одна из представительниц, сбежавших из России звезд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии