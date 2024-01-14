Dooralei
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Dooralei

529 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Пятнистый
    Нормальное имя, а насчет Даздрапермы- поддерживаюВнучку Яны Поплав...
  • Константин Самарин
    😅😅😅 А почему не Даздраперма? Ох-уж эти  оригинальничания, а потом ребенку мучайся с таким именем в школе.Внучку Яны Поплав...
  • sergeisolovev Cоловьев
    А меня внучка поздравила со Старым Новым годом!!! Об этом должна знать ВСЯ страна?Супруга Константи...

Чулпан Хаматова высказалась о своей эмиграции

Чулпан Хаматова высказалась о своей эмиграции

Хаматова сообщила, что может вернуться в Россию Актриса считает, что русская публика ее примет. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Чулпан Хаматова одна из представительниц, сбежавших из России звезд.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх