Китай грозит США ответными мерами: торговая напряженность нарастает

Посол Китая в США Се Фэн заявил о решительных контрмерах в ответ на введение тарифных войн. Это случилось после указа президента Дональда Трампа о новых пошлинах на импорт, которые затронули импорт китайских товаров до 125%.
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