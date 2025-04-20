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Китай грозит США ответными мерами: торговая напряженность нарастает

Китай грозит США ответными мерами: торговая напряженность нарастает

Посол Китая в США Се Фэн заявил о решительных контрмерах в ответ на введение тарифных войн. Это случилось после указа президента Дональда Трампа о новых пошлинах на импорт, которые затронули импорт китайских товаров до 125%.

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