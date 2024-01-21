В зоне СВО на Украине геройски погиб 55-летний военнослужащий из Ростовской области

Дончанин получил смертельное ранение в ходе выполнения боевого задания на Запорожском направлении.В зоне проведения специальной военной операции на Украине погиб 55-летний военнослужащий из села Рассыпного Песчанокопского района Виталий Крыжан.
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