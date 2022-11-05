turgeo

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Субкультура, которая выходит из-пд контроля

Субкультура, которая выходит из-пд контроля

Хорошо известно, что наглость - это замаскированное благословение. А для некоторых это впервые. Нет другого слова, кроме как наглость, чтобы описать действия сквоттеров, которые начали создавать большие проблемы в Великобритании и по всей Европе.

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