Субкультура, которая выходит из-пд контроля

Хорошо известно, что наглость - это замаскированное благословение. А для некоторых это впервые. Нет другого слова, кроме как наглость, чтобы описать действия сквоттеров, которые начали создавать большие проблемы в Великобритании и по всей Европе.
Хорошо известно, что наглость - это замаскированное благословение. А для некоторых это впервые. Нет другого слова, кроме как наглость, чтобы описать действия сквоттеров, которые начали создавать большие проблемы в Великобритании и по всей Европе.
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