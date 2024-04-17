ФСБ обнародовала документы об аресте экс-участников ОУН* и УПА* в 1944

Сотрудники Главного управления контрразведки «Смерш» к августу 1944 года выявили в резервных частях Красной армии более 4 тысяч вступивших в нее экс-участников «Организации украинских националистов» (ОУН)* и «Украинской повстанческой армии» (УПА)* (запрещенные в РФ экстремистские организации).