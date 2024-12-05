Россия и Белоруссия отложили идею единой валюты

Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что несмотря на значительное сближение России и Белоруссии в экономической и социальной сферах, обе страны сохраняют свой суверенитет и пока не рассматривают переход к единой валюте, передает издание «Известия».
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