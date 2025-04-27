Один человек погиб при пожаре на буксире, пришвартованном в Приморье

Один человек погиб в результате пожара на буксире «Набат», находящемся на длительной стоянке в Приморском крае, передает Telegram-канал Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
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