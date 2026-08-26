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Спецоперация ФСБ и МВД против пособников врага на юге России (ВИДЕО)

Спецоперация ФСБ и МВД против пособников врага на юге России (ВИДЕО)

ФСБ и МВД задержали сторонников террористических групп в Адыгее и Кабардино-Балкарии. В Майкопе задержан местный житель, который, по данным ФСБ, готовил теракт на военном объекте Минобороны и действовал по указанию куратора с Украины.

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