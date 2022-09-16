Сезонный праздник "Море, камбала!" уже в это воскресенье — в Находке!

Сезонный праздник "Море, камбала!" уже в это воскресенье — в Находке!

Яркие фотозоны, тематические мастер-классы от мастеров Владивостока и Находки, концерт, гастрономический шатер и зона фуд-корта.

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