Липецкие гребцы завоевали шесть медалей в Казани на Первенстве страны

Липецкие гребцы завоевали шесть медалей, включая золото в заездах восьмерок с рулевым. Победителями стали Григорий Долгов, Михаил Гончаров, Артём Алексенко, Кирилл Парфенов, Данил Синельников, Матвей Водопьянов, Василий Пешков, Савелий Пономарев и Екатерина Демина.
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