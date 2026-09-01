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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стала известна музыка к программам Владислава Дикиджи на новый сезон

Стала известна музыка к программам российского фигуриста Владислава Дикиджи на новый сезон. В короткой программе он будет выступать под Experience (Starkey Remix) от Людовико Эйнауди, а также под версию саундтрека к фильму «Амели» – Comptine d’un autre ete от Оскара Жавело и Дамира Черипки.

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