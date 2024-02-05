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Закон, порядок, государство

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Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные взводные опорные пункты и живую силу ВСУ в зоне проведения СВО

Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные взводные опорные пункты и живую силу ВСУ в зоне проведения СВО

Метким огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты 122-мм гаубиц Д-30 уничтожили пехоту ВСУ, окопавшуюся на своих позициях.

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