Десятки тысяч древних бронзовых монет, датируемых IV веком, обнаружены в Италии

Дайвер заметил что-то металлическое на дне моря недалеко от города Арцакена в провинции Сассари на севере Сардинии, второго по величине острова у побережья Италии, что привело к обнаружению десятков тысяч древних бронзовых монет, сообщает «Аrkeonews».