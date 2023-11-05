Десятки тысяч древних бронзовых монет, датируемых IV веком, обнаружены в Италии

Дайвер заметил что-то металлическое на дне моря недалеко от города Арцакена в провинции Сассари на севере Сардинии, второго по величине острова у побережья Италии, что привело к обнаружению десятков тысяч древних бронзовых монет, сообщает «Аrkeonews».
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