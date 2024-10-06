«Это непростой вопрос»: президент Казахстана ответил на вопрос, кто будет строить АЭС в случае положительного решения

Глава государства проголосовал на республиканском референдуме, сообщает пресс-служба Акорды. Президент принял участие в голосовании на республиканском референдуме по строительству АЭС на избирательном участке № 211, расположенном в Президентском центре.
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