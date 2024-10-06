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«Это непростой вопрос»: президент Казахстана ответил на вопрос, кто будет строить АЭС в случае положительного решения

«Это непростой вопрос»: президент Казахстана ответил на вопрос, кто будет строить АЭС в случае положительного решения

Глава государства проголосовал на республиканском референдуме, сообщает пресс-служба Акорды. Президент принял участие в голосовании на республиканском референдуме по строительству АЭС на избирательном участке № 211, расположенном в Президентском центре.

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АК
Александр Крылов
Токаев мутный президент казахов. Решать вопросы с ним о строительстве таких объектов слишком рано.
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