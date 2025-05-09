Вучич: я сдержал слово и приехал на День Победы

Вучич: я сдержал обещание и приехал на День ПобедыПрезидент Сербии Александр Вучич рассказал, что выполнил обещание и прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии