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Деньги, "рабы" и Shaman: Кулак ярости Пугачёвой обрушился на Россию из запрещённой соцсети

Деньги, "рабы" и Shaman: Кулак ярости Пугачёвой обрушился на Россию из запрещённой соцсети

Алла Пугачёва, в третий уже по счёту раз сбежавшая из России, внезапно разразилась большим обращением к русским на своей странице в запрещённой в нашей стране соцсети "Инстаграм"*.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
А мы тебя (Пугачиху) просили &quot;для нас жить и петь?&quot; или ты всё свои &quot;потом и кровью&quot; заработанные деньги выкладывала в экономику России, строя за свои средства заводы, фабрики, детские сады и так далее? Нет, мы об этом не слышали, зато о твоей недвижимости в Израиле, на Кипре, в США мы знаем великолепно! Так какого народа ты “Заслуженная артистка&quot;? Может быть за одно (ну что бы не примазываться к русскому &quot;Быдлу&quot;), окажешься от своего звания&quot; Заслуженной&quot;? Русский народ по этому случаю плакать совсем не станет, даже если ты демонстративно окажешься от Российского Гражданства, и больше ни когда не появишься на русской земле!
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9 час.
Zoia Goldshtab
Ильдус!!! БРАВИССИМО!!!!
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8 час.
вл
валерий лисицын
Молодец Ильдус! Точно сказал , поддерживаю .
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8 час.

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