Деньги, "рабы" и Shaman: Кулак ярости Пугачёвой обрушился на Россию из запрещённой соцсети

ИМ

Ильдус Мамлеев

А мы тебя (Пугачиху) просили "для нас жить и петь?" или ты всё свои "потом и кровью" заработанные деньги выкладывала в экономику России, строя за свои средства заводы, фабрики, детские сады и так далее? Нет, мы об этом не слышали, зато о твоей недвижимости в Израиле, на Кипре, в США мы знаем великолепно! Так какого народа ты “Заслуженная артистка"? Может быть за одно (ну что бы не примазываться к русскому "Быдлу"), окажешься от своего звания" Заслуженной"? Русский народ по этому случаю плакать совсем не станет, даже если ты демонстративно окажешься от Российского Гражданства, и больше ни когда не появишься на русской земле!