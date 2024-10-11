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Смертельная авария в Крыму

Смертельная авария в Крыму

При лобовом столкновении оба водителя погибли на месте. Суммарная скорость машин превышала 200 км/ч. Госавтоинспекция Крыма сообщила о смертельном дорожно-транспортном происшествии в Красноперекопском районе.

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