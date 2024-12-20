Председателю СК России будет доложено о ходе проверки по факту нарушения прав многодетной семьи в Амурской области

В СМИ сообщается, что многодетную семью из села Тамбовка Амурской области переселили из аварийного дома в квартиру с существенными недостатками, и проживание в ней уже негативно сказалось на здоровье малолетнего ребенка.
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