В «Формуле-1» появятся «Кадиллаки»

Во вторник компания Cadillac подтвердила, что она зарегистрировалась в FIA в качестве официального производителя силовых агрегатов «Формулы-1» и планирует поставлять гибридные трансмиссии недавно сформированной команде Andretti Cadillac F1, начиная с сезона 2028 года.
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