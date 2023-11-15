В «Формуле-1» появятся «Кадиллаки»

Во вторник компания Cadillac подтвердила, что она зарегистрировалась в FIA в качестве официального производителя силовых агрегатов «Формулы-1» и планирует поставлять гибридные трансмиссии недавно сформированной команде Andretti Cadillac F1, начиная с сезона 2028 года.