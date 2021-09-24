В Котласе предпринимателя будут судить за дачу взятки бывшему чиновнику администрации

Предпринимателя из Котласа обвиняют в даче взятки должностному лицу.— Установлено, что в 2019–2020 году обвиняемый, желая незаконно получить разрешение на строительство шестнадцатиэтажного многоквартирного жилого дома в Котласе, дал взятку экс-начальнику отдела архитектуры и градостроительства администрации Котласа в виде незаконного оказания услуг имущественного характера по разработке проекта индивидуального жилого дома и выполнение строительно-монтажных работ, — сообщает пресс-служба регионального СК.