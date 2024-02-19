Глава МИД Литвы Ландсбергис: Европе нужны креативные решения по Украине

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Европейский союз (ЕС) до сих пор не смог сформировать стратегическую цель в отношении событий на Украине и призвал "взяться за голову", пока ситуация для Киева не стала хуже.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии