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Глава МИД Литвы Ландсбергис: Европе нужны креативные решения по Украине

Глава МИД Литвы Ландсбергис: Европе нужны креативные решения по Украине

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Европейский союз (ЕС) до сих пор не смог сформировать стратегическую цель в отношении событий на Украине и призвал "взяться за голову", пока ситуация для Киева не стала хуже.

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