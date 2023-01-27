Как оказалось, легенда о "плохой Рашке" действует ровно до того момента, пока беглецу не покажут, что такое истинная "демократия"…

ФОТО: ANDREY ARKUSHA/RUSSIAN LOOK/GLOBAL LOOK PRESS МАРГАРИТА МЕНЬШИКОВА МАМА, ВЕРНИ МЕНЯ ОБРАТНО: О ЧЁМ ТОСКУЮТ "ИСПУГАННЫЕ ПАТРИОТЫ", БЕЖАВШИЕ ИЗ РОССИИ В прошлом году мы наблюдали отток за рубеж граждан, которые решили, что изменения в жизни Государства Российского им не по душе.