CancerCell: новый метод CAR-T-терапии помогает уничтожать скрытые раковые клетки

Ученые из медицинского кампуса Аншутц при Университете Колорадо представили новую версию CAR-T клеточной терапии, которая помогает обнаруживать скрытые раковые клетки и предотвращать рецидив заболевания Новая методика получила название ALA-CART.
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