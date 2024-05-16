Киев готовит Харьков и Сумы к осаде

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев поставил украинскому руководству задачу справляться с наступлением российских войск как можно дольше, а лучше не допустить крупных потерь к президентским выборам в США.
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