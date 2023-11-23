Гречка, яшма и полтонны мяса. Чем Алтайский край удивил гостей выставки "Россия"

Директор московской выставки-форума считает, что алтайская композиция получилась "одной из самых теплых" В прошедшее воскресенье на масштабной международной выставке-форуме "Россия" в Москве прошел день Алтайского края.
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