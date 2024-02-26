Киркоров признался, что «сам себя отменил» после скандальной «голой вечеринки» Ивлеевой

Артист сделал признание во время концерта «Золотой граммофон» в Санкт-Петербурге.Еще недавно находившийся в опале певец Филипп Киркоров на вручении премии «Золотой граммофон» заявил, что он сам себя «отменил» после скандальной «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой.
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