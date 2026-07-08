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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зверев о том, что до победы над Фрицем на «Уимблдоне» проиграл ему 7 матчей подряд: «До этого он просто был лучше меня»

Александр Зверев объяснил, почему у него получилось прервать семиматчевую серию поражений от Тэйлора Фрица , которая началась в 1/8 финала «Уимблдона» два года назад.

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