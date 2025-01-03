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Винисиус показал 2 пальца фанатам «Валенсии», свистевшим ему и кричавшим про пляжный мяч. Вингер «Реала» уже желал вылета в Сегунду «Райо»

«Реал» играет с с валенсийцами (0:1, 2-й тайм) в перенесенном матче 12-го тура Ла Лиги. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

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