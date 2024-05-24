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Ресторан Cantinetta Antinori отметил двадцатилетие

Ресторан Cantinetta Antinori отметил двадцатилетие

Во времена, когда в Москве рестораны открываются так часто, что даже гастрокритики не успевают ходить на открытия, особенно ценны заведения, которые работают десятилетиямиСовместному проекту Аркадия Новикова, президента компании MBG Wine Ирины Фоминой и итальянского винного дома Antinori, создающему вино еще с XII века, 16 мая исполнилось 20 лет.

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