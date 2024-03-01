Время в пути из Джубги в Сочи сократится в четыре раза после запуска новой трассы По плану доехать можно будет за 1,5 часа вместо шести.
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Время в пути из Джубги в Сочи сократится в четыре раза после запуска новой трассы По плану доехать можно будет за 1,5 часа вместо шести.