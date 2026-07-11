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Денис Глушаков: «Месси талантливее Роналду. Португалец больше трудяга»

Экс-полузащитник сборной России и « Спартака » Денис Глушаков сравнил нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси и форварда Португалии Криштиану Роналду.

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