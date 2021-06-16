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В Магаданской области в рамках акции «Безопасное лето» полицейские провели для ребят тематическую викторину

В Магаданской области в рамках акции «Безопасное лето» полицейские провели для ребят тематическую викторину

В Магаданской области продолжается масштабная межведомственная акция «Безопасное лето». На этот раз гостей встречали юные жители поселка Уптар.

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