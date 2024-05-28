В Коми сотрудники полиции и общественники организовали турнир по мини-футболу среди подшефных кадетов и воспитанников детского дома

Сегодня на Центральном стадионе города Сыктывкара состоялся мини-футбольный турнир среди учащихся и воспитанников подшефных МВД по Республике Коми кадетских классов и детских домов под девизом «Нет терроризму».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии