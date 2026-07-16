Страна и люди
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Страна и люди

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ФИФА откроет дело из-за политического баннера сборной Аргентины

ФИФА откроет дело из-за политического баннера сборной Аргентины

ФИФА намерена начать дисциплинарное дело в отношении сборной Аргентины из-за политического баннера, который игроки команды продемонстрировали после победы над Англией, но не будет применять наказание до окончания чемпионата мира 2026 года.

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