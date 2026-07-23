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Князь Альбер II и княгиня Шарлен посетили мероприятие в Монако

Князь Альбер II и княгиня Шарлен посетили мероприятие в Монако

Князь Монако Альбер II и княгиня Шарлен посетили кинопросмотр в Княжеском дворце. Супруги посмотрели отреставрированную версию документального фильма 1956 года "Свадьба в Монако" о бракосочетании родителей Альбера — князя Монако Ренье III и оскароносной голливудской актрисы Грейс Келли.

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