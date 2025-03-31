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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

В Арктических районах хотят добывать нефть, прошел чемпионат России по биатлону: восемь главных новостей ХМАО

ХМАО первый раз стал полноценным участником Международного форума «Арктика — территория диалога». Там глава Югры Руслан Кухарук пообщался с Министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым и предложил упростить процедуру получения лицензий на добычу полезных ископаемых в Белоярском и Березовском районах.

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