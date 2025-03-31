В Арктических районах хотят добывать нефть, прошел чемпионат России по биатлону: восемь главных новостей ХМАО

ХМАО первый раз стал полноценным участником Международного форума «Арктика — территория диалога». Там глава Югры Руслан Кухарук пообщался с Министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым и предложил упростить процедуру получения лицензий на добычу полезных ископаемых в Белоярском и Березовском районах.
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