Спокойствие, только спокойствие: Как бороться с социофобией Боялись ли вы когда-либо брать трубку телефона? А может вы начинаете паниковать от одной мысли, что вам придется выступать на людях? Или переживали по поводу элементарного похода в магазин за хлебом? Все это может быть признаком такого неприятного заболевания как социофобия.