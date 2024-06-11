Кабулов: Россия примет участие во встрече по Афганистану под эгидой ООН в Дохе

Россия примет участие во встрече по Афганистану 30 июня — 1 июля в Дохе под эгидой ООН, заявил спецпредставитель российского президента по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
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